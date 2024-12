Compartir

Un grupo de artistas venezolanos e internacionales cantarán en el Palacio de Miraflores el 31 de diciembre, como parte de las celebraciones de Fin de Año y Año Nuevo 2025.

Entre ellos destacan el gaitero Abdénago «Neguito» Borjas y el vallenatero Felipe Peláez.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció a estos artistas y a otros tantos que engalanarán las festividades de Fin de Año, donde se prevé que estará presente el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

Además de «Neguito» y Peláez, en Miraflores cantarán Francisco Pacheco, el Potro Álvarez, Omar Acedo, Hany Kahuam, La Melodía Perfecta, Pablo Montero, Los Cadillac’s, Juan Miguel, entre otros, según el anuncio de la alcaldesa caraqueña.

Esta misma celebración del 31 también se realizará en Petare con otra cartelera de artistas.

Mientras que el primero de enero, nuevamente en Miraflores, estarán Los Melódicos, nuevamente el Potro Álvarez, Proyecto A, Grupo Madera, Corazón Salsero y otros artistas.

Lo que dijo Cardenales del Éxito

A pesar que, la alcaldesa Meléndez anunció a Cardenales del Éxito como parte de los artistas que animarán la velada de fin de año en la sede del Gobierno, la agrupación gaitera desmintió que participará en el evento a celebrarse en el Palacio presidencial.

«Somos responsables, no queremos que la gente se sienta engañada, lamentablemente en Venezuela las cosas no son como quisiéramos. El próximo 31 de diciembre los invitamos a un concierto aquí en Miami y no se equivoquen, Cardenales del Éxito solo hay uno», aseguró la agrupación gaitera a un medio internacional.

