Con su clásico ‘All I Want for Christmas Is You’, su villancico más famoso, la cantante anunció la cuenta regresiva para las fiestas decembrinas.

Para esta oportunidad, Mariah Carey decidió transformarse de Morticia Addams a Mamá Noel.

En menos de 24 horas, la publicación en su Instagram ya cuenta con más de 1.800.000 likes.

Recordemos que Carey ha generado más de 60 millones de dólares solo por este tema, según informó el medio The Economist.

Mariah Carey le da la bienvenida a la Navidad

