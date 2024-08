Compartir

El apagón del viernes 30 de agosto tomó a todo el mundo desprevenido, a las cinco de la mañana se presentó la falla eléctrica en varios estados del país. Los celulares se quedaron sin señal unos minutos después.

La ciudad de Valencia como otras del país se quedaron desoladas, los comerciantes prefirieron no abrir los negocios. Solo algunos abastos como bodegas y supermercados estaban recibiendo dinero en efectivo.

No hubo mucho transporte, como tampoco personas en la calle, ya todo el mundo hablaba de la falla eléctrica. Como tampoco se presentaron compras nerviosas o que algún comerciante subiera de precio alguno de los productos.

Los puntos de venta como el pago móvil no se podría realizar, todo se mantuvo en absoluta calma como en silencio. Algunos locales abrieron y trabajaron con plantas eléctricas hasta por lo menos las dos de la tarde.

Ya luego de las cuatro de la tarde comenzó a llegar la señal de celulares, un poco después se informó sobre Caracas y las zonas con electricidad. Ya Valencia comenzó a tener luz luego de las seis y media de la tarde.

Llamó la atención aquellos locales con planta eléctrica los cuales algunos prestaron ayuda para cargar el celular. Otros por el contrario cobraban un dólar por recargarlo en varias extensiones con electricidad.

Valencia, Maracay, Caracas y otras ciudades del país no presentaron alteraciones del orden público, por el contrario las personas no salieron de casa. Las estaciones de servicio no abrieron ayer y hoy muchos conductores optaron por ir a llenar el tanque.

