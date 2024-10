Compartir

Las tarifas de Movistar en octubre 2024 ya se conocieron, la empresa de los números 0414 y 0424 actualizó sus montos. Destacando que la recarga mínima continua en 45 bolívares lo que es igual a 1,21 dólares.

Como la recarga máxima es de 2.700 bolívares que al cambio del Banco Central de Venezuela es de 73,01 bolívares. El Plan Full Plus de Movistar quedó ahora en un precio de Bs. 23,27 o US$ 0,62 al mes al tipo de cambio vigente del BCV.

Mientras que el plan Movistar Plus de 4 GB tiene un costo de Bs. 132,41 o US$ 3,58 mensuales, y el plan Movistar Plus de 6 GB tiene un valor de Bs. 198,62 o US$ 5,37. Para lo que será este mes de octubre.

Tarifas de Movistar en octubre 2024

Igualmente, el plan Movistar Plus de 10 GB se ubicó en Bs. 331,03 o US$ 8,95 y el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un precio de Bs. 496,54 o US$ 13,42.

