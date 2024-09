Compartir

El Whatsapp en septiembre 2024 no funcionará en estos teléfonos a partid de hoy, la red social dio el listado de los equipos que no lo tendrán disponible. Así que si tienes algunos de estos celulares no tendrás la misma.

Cada cierto tiempo la empresa va a dando nuevos listados de los celulares que se quedan por fuera de la aplicación. La mayoría de las personas hoy en día se comunican más por Whatsapp que por mensajes de texto.

Incluso en nuestro país muy pocas personas utilizan la mensajería de texto y usan más la red social del teléfono verde. Donde además puedes enviar fotos, mensajes de texto como también vídeos.

Whatsapp en septiembre 2024

iPhone (Primera generación)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c

Los teléfonos Android que se quedan sin WhatsApp en septiembre 2024

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Nexus

LG Optimus G

Sony Xperia S

HTC One X

Motorola Droid Razr

Nexus 4

Optimus F7 y Optimus F7 Dual

Optimus L3 y Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II y Optimus L5 II Dual

Optimus F6

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus F3Q

Los teléfonos Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D2

Otros dispositivos

Sony Xperia M

Lenovo A820

