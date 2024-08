Familiares y miembros del equipo del atleta serbio criticaron a la organización por la falta de guardavidas en el momento en que Dukic presentaba serias dificultades para seguir nadando: en un video que se hizo viral se lo ve sin el gorro de natación y buscando aire con dificultad.

Se espera que los organismos correspondientes evalúen las circunstancias de lo ocurrido y determinar si el atleta presentó algún tipo de malestar o afectación física al estar dentro del agua.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r

— Diverbuzz (@diverbuzz) August 8, 2024