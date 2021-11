Compartir

















Una vez más el atleta venezolano Kelvin Rivero se corona como campeón en un concurso de fisicoculturistas. En esta oportunidad fue en la Copa Tatons llevada a cabo en un reconocido hotel de Caracas.

Rivero alzó la copa Mens’physique, triunfo que podría llevarlo hasta tierras argentinas para participar en los próximos Sudamericanos IFBB Élite Pro.

“En todo el tiempo que he practicado esta hermosa disciplina me he convencido que la base es la dedicación, el compromiso y sobre todo el amor por lo que haces”; comentó el atleta venezolano.

Asimismo, aseguró que no había sido fácil mantenerse preparado por no tener donde entrenar tras la pandemia.

“No les voy a mentir, fue un año muy difícil con todos los gimnasios cerrados. Mentalmente fue un golpe duro porque nosotros los culturistas estamos acostumbrados a una rutina

diaria; que de eso se trata este estilo de vida. Solo me quedó ingeniármelas para entrenar en casa con lo que tenía a la mano para poder mantenerme”.

Atleta venezolano Kelvin Rivero

Para lograr los objetivos planteados, Kelvin asegura que es importante:

1. Mantener fijo tu objetivo de lo que quieres lograr.

2. Tener mucha autodisciplina.

3. Ser constante es uno de los puntos claves para llegar lejos en este

deporte.

Instagram: @kelvinriveroo

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: ¡Como Dios lo trajo al mundo! Maluma posó desnudo (+foto)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»