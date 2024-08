Compartir

La tarde de este viernes, 9 de los 10 excandidatos presidenciales que participaron en los comicios del pasado domingo 28 de julio, comparecieron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esto a propósito del amparo de recurso solicitado por el reelecto presidente Nicolás Maduro. La investigación busca aclarar lo que sucedió con el escrutinio final de los votos, que impidió la publicación de las actas por ataques cibernéticos, según lo comunicado por el CNE.

Los asistentes:

Nicolás Maduro, del partido Gran Polo Patriótico

Claudio Fermín, del partido Soluciones

Benjamín Rausseo, de Conde

Daniel Ceballos, de Arepa

Enrique Márquez, de Centrados

Javier Bertucci, de El Cambio

Antonio Ecarri, de Alianza del Lápiz

Luis Eduardo Martínez, de Acción Democrática

José Brito, de Primero Justicia

El candidato Edmundo González fue el único ausente, mientras que Enrique Márquez decidió no firmar, resaltando que no se sentía notificado y que no conocía los detalles del recurso que fue presentado por Maduro, aunque se puso a disposición.

Solicitud del TSJ

“Todos los candidatos en el evento electoral deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que le sean requeridos, por consiguiente dado que en esta Sala descansa la jurisdicción en materia electoral se insta a todos los candidatos y partidos a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso“, dijo la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez.

Vale destacar que, desde la Sala Electoral del TSJ no se explicó en qué consiste o qué dice la sentencia sobre las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio.

Lo que dijo Maduro

Nicolás Maduro afirmó estar a disposición de la máxima Sala Electoral y estar preparado para entregar 100% de las actas para que sean revisadas por el TSJ como contempla la Constitución.

Condenó la ausencia del candidato de la Plataforma Unitaria: “Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia”, dijo y señaló que “no da la cara” e interrogó si plantea “más violencia”.

“¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Volver a llamar a asaltar el poder? Venezuela está en paz y va a seguir en paz y nada ni nadie la va a perturbar”, indicó el mandatario.

