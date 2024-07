Un autogol de Turquía dio la clasificación a Países Bajos en la Eurocopa 2024. Un gol en contra al minuto 76 rompió el empate a un tanto por lado que había entre ambas selecciones; Países Bajos selló el boleto para la tercera fase.

En 5 minutos Países Bajos se sobró en rapidez y ofensiva para dejar fuera a los turcos de este torneo de fútbol que culmina el 14 de julio. Más temprano Inglaterra había vencido a Suiza desde el punto penal.

