Compartir

















Desde esta semana la avenida Bolívar Norte de Valencia luce otra cara, desde La Redoma de Guaparo se han cambiado los espacios. Hay iluminación, paisajismo y hasta podría ser un sitio llamativo para diciembre.

La noche del jueves se vio a muchas personas caminándola y está muy renovada. El cambio que dio en esta parte ha sido grande, aunque se desconoce si seguirán los trabajos del Metro; y las estaciones que estaban en proceso.

Por su parte, la colectividad ha estado de acuerdo con el cambio planteado y los arreglos hechos a la avenida. La misma apenas está comenzando a remodelarse ya que el gobernador Rafael Lacava; prometió que tendrá muchas atracciones.

Por supuesto, desde hace décadas la arteria vial más importante de la ciudad estaba reclamando un cambio; los arreglos que se han hecho la colocan como una de las mejores avenidas del continente.

Avenida Bolívar Norte de Valencia ya con otro rostro

Por supuesto no es solamente la iluminación y pintura hace falta cuidarla; y esto se hace con mantenimiento. Se le hace un llamado a las personas para que no arrojen papeles al piso; y a los conocidos grafiteros nocturnos para que no ataquen las obras.

Si hace falta en esta temporada decembrina un poco más de movimiento comercial en esta parte de la ciudad.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Pendiente cuando circules por el Distribuidor San Joaquín