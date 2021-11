El baloncesto venezolano comenzó con el pie derecho su periplo al Mundial de la disciplina; tras derrotar a la selección de Panamá en los dos primeros encuentros. Venezuela es firme candidata a estar en la cita de 2023.

Este Mundial del año 23 se jugará en Japón, además de Filipinas e Indonesia. En Ciudad de Panamá el equipo criollo dirigido por Fernando Duró; se sobró en calidad basquetera, jugando en equipo y logrando buen puntaje.

La noche del viernes el equipo venezolano cristalizó la primera victoria al vencer a los anfitriones 77-56. Los vinotintos jugaron con mucha rapidez y entendimiento de pases en el tabloncillo; mientras que los panameños se vieron arrinconados.

