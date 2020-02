View this post on Instagram

🔶CAPTURADAS BANDA DE HURTEROS EN CARABOBO 🔶 . . Después de un arduo trabajo de investigación de campo, análisis telefonico y fílmicos, los gerentes de las acacias en compañía de la Brigada de Hurtos lograron la ubicación y captura de las autoras de más de 10 hurtos en tiendas de centros comerciales del norte de valencia. . . Fueron identificadas como: . . 🔵 SILVA MORALES YOLKA MARGARITA, 29 AÑOS DE EDAD CON REGISTROS POLICIALES . . 🔵 VILLEGAS MENDOZA MIGDALIA JOSEFINA, 49 AÑOS DE EDAD CON REGISTROS POLICIALES . . 🔵 FERNANDEZ BLANCO JOHAN ANTONIO, 32 AÑOS DE EDAD CON REGISTROS POLICIALES . . Los mismos conforman una Banda que se encarga de recorrer varios estados centrales del país para proceder a los hurtos en tiendas. . . Se recuperaron todas las evidencias que fueron hurtadas el día sábado 15 de febrero en el centro comercial Gran Bazar (Centro de la Ciudad) y un primer Hurto en el centro comercial Free Market (Ver Video 1) donde hurtan 2.000$ en efectivo. . . Instó a los dueños de tiendas que han sido victimas de esta Banda delictiva acudan a la Sub delegación de las acacias y soliciten al Comisario @dannypimentel10 . . Jefes del Despacho: . . @comisariocruzcicpc @figueroagerardocicpc @dannypimentel10 . . #LosBuenosSomosMas🏆 @douglasricovzla