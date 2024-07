El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, en una reciente entrevista con el canal Complex, afirmó que no piensa retirarse de la carrera presidencial.

En el contexto de las sugerencias de que el Partido Demócrata podría elegir a un nuevo candidato por la aptitud de Biden de seguir en cargo debido a su avanzada edad y la reciente derrota en el debate ante de su rival republicano, Donald Trump, el anfitrión del programa, Speedy Morman, le preguntó si se postulará para la reelección. Y obtuvo una respuesta afirmativa.

“¿Así que, en sus palabras, lo veremos al 1.000 % en la boleta electoral de noviembre?”, resaltó el periodista.

“A menos que me atropelle un tren, sí”, respondió el actual mandatario de EE.UU. “¡Esperemos que esto no suceda!”, concluyó Morman entre risas.

QUESTION: "We will 1,000% see you on the ballot this November?"

BIDEN: "Unless I get hit by a train, yeah" pic.twitter.com/EmkchHQqBL

— RNC Research (@RNCResearch) July 15, 2024