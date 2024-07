Jugadores uruguayos y fanáticos colombianos se fueron a las manos tras terminar el partido entre la selección cafetera y los charrúas. Los futbolistas se metieron a las gradas protagonizando un bochornoso espectáculo anoche en la semifinal de la Copa América 2024.

Los asistentes comenzaron a meterse con los jugadores de Uruguay y estos al terminar el encuentro se metieron en las tribunas. La batalla fue campal entre ambos bandos mientras se llamaba a la calma por los altavoces.

🚨 WOW! Crazy scenes last night as Darwin Nunez is seen jumping into the stands to protect his family from Colombian fans! 🤯 pic.twitter.com/evVYu9rfNC

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) July 11, 2024