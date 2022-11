La espectacular boda de una de las parejas más querida de los venezolanos, Adrián Delgado y Alexandra Braun se celebró pasado fin de semana con una celebración pemona y luego la eclesiástica.

Los criollos celebraron la unión en compañía de familiares y amigos en el Parque Nacional Canaima, en el cual posaron y dejaron unas increíbles imágenes.

“El y yo. El amor es tan fiel, que llega al final, el amor es tan frágil que solo confía. El amor es tan fuerte que rompe barreras, el amor brilla más que un sol en mediodía. Es un barco en alta mar, aunque naufrague en el rencor es un oasis en el desierto de la soledad, tormento. Es un fuego que no acaba sin condiciones sin linderos, es ese puro sentimiento, que te perdona y no es violento. es Jesús, verdadero amor. El amor es ternura que aleja el temor el amor no se irrita el todo lo espera, el amor es paciencia ante cruel ofensa el amor quedará por siempre es eterno.”, escribió Alexandra en publicación en su cuenta de Instagram.