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Bono de 20 mil bolívares en la Plataforma Patria, se está pagando a este sector

By Redacción Carabobo
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Bono de 20 mil bolívares en la Plataforma Patria

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El bono de 20 mil bolívares en la Plataforma Patria, Bono Cuiadrantes de Paz comenzó a pagarse. Por un mono de 21.750 bolívares dijo el Canal Patria Digital hace minutos.

Dicha bonificiación cual está dirigida a los funcionarios que laboran en instituciones o cuerpos policiales y de seguridad. Además de bomberos y otros funcionarios similares en el país.

El mismo es cancelado luego del Bono Corresponsabilidad y Formación el cual se pagó ya en días pasados. Quedando por pagar el bono cultores populares, el cual está dirigido a los inscritos en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Bono de 20 mil bolívares en la Plataforma Patria

Recuerda que entre el 1º de enero y el 5 de ese mes se estará pagando el bono único Familiar el cual en el mes de diciembre tuvo un monto a pagar de más de 3.700 bolívares. Este sustituye al bono Lactancia Materna, además de José Gregorio Hernández.

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Inició la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación diciembre 2025 por este monto

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