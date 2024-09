Compartir

Brian May guitarrista de Queen dijo que se encuentra estable luego de sufrir hace una semana un derrame cerebral menor. Dicho derrame le hizo perder el control de su brazo izquierdo y que fue algo que le preocupó.

May quien es en la actualidad uno de los músicos más afamados y apreciados destacó que fue algo aterrador. “Fue un poco aterrador (…) La buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”, comentó May.

A los 77 años no quiso revelar lo que habría sufrido, que prefería esperar ya que no quería la “compasión” de las personas. Mientras ahora está en reposo como no puede salir como tampoco conducir.

“No me permiten aumentar demasiado el ritmo cardíaco, no me permiten que sobrevuele un avión, lo que me estresaría. Pero estoy bien”, aseguró.

