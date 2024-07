Compartir

Hay cosas que dan mala suerte en la casa y si las tienes debes retirarla de inmediato, todos queremos tener un hogar libre de pesadez energética. Esos hogares que se daña todo como una reacción en cadena no es bueno.

Es importante siempre tener todo que aunque sea antiguo sirva, se le dé una utilidad y que tu hogar esté lleno de buenas energías. Como sea siempre uno de los mejores para que vivas en paz, recuerda que el hogar es tu principal centro de energías.

Bolígrafos sin tinta, muchas veces tenemos en un portalápiz unos bolígrafos olvidados los cuales no tienen tinta. Estos debes retirarlos de inmediato de tu casa, además si tienes otras cosas que no uses en tu estudio, sácalos de inmediato.

Relojes viejos, si tienes relojes nunca los tengas dañados, si ves que estos te gusten o son un recuerdo apreciado repáralos. Nunca tengas relojes de esa manera en tu hogar, no es bueno ya que es una de las cosas que de mala suerte.

Muchas veces tenemos relojes en la pared que tienen años dañados, no sabes la mala energía que esto trae a tu hogar. Todos los relojes mantenlos fuincionando a la hora adecuada.

Cosas que dan mala suerte en casa

Platos o tazas rotas, desecha de tu casa los platos o las tazas rotas, esto es algo que da mala suerte y generalmente lo tienes en la cocina. Ten todo nuevo, repetimos así sea antiguo pero que esté en buen estado.

