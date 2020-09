Según cálculos de MarineTraffic y Tankertracker; el primer buque de iraní con gasolina podría llegar a Venezuela el próximo lunes 28 de septiembre a Venezuela.

Se trata del tanquero petrolero Forest, que navega por el Océano Atlántico; y según debe llegar a la refinería El Palito, Carabobo.

Tankertracker en su cuenta de Twitter indicó ; “No sabemos con certeza si llegará allí o a otro puerto en Venezuela, pero está relativamente cerca de Caracas”.

According to @MarineTraffic calculations, FOREST is expected to reach El Palito on September 28th, which is next Monday. Naturally, we do not know for certain if she'll sail there or another port, but it's relatively close to Caracas. https://t.co/1VdHujcNBM

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) September 22, 2020