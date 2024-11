Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó este miércoles que el financiamiento que recibe la líder de la ultraderecha venezolana, María Corina Machado, proviene del lavado de dinero y el narcotráfico.

Cabello aseguró además, tener pruebas de su denuncia, pues luego de la investigación por la trama de corrupción en la alcaldía de Maracaibo, caso por el cual se encuentra detenido el exalcalde Rafael Ramírez y otros funcionarios, se ha comenzado a develar la procedencia del dinero que reciben algunos políticos y dirigentes opositores.

«Alguien me escribió, me dijo: Diosdado no tienes idea el golpe que se la ha dado al narcotráfico y al lavado de dinero«, comentó Cabello al señalar que en el marco de estas acciones de investigación muchos están hablando (delatando).

«La investigación termina en Amazonas porque allí había una ruta de narcotráfico, por eso digo con todos los elementos en la mano, que el financiamiento de la operación de María Corina y su grupo viene del narcotráfico«, sustentó.

