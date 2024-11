Cabello: “La oposición no quería que Tarek fuera Fiscal, pero el pueblo sí”

Compartir

El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió a la reciente ratificación por parte de la Asamblea Nacional, a Tarek William Saab como Fiscal General de la República.

Cabello exclamó, refiriéndose a la oposición: «Ustedes no estaban apostando que a Tarek no lo iban a ratificar, yo vi que estaban haciendo fiesta, y entonces resulta que nombraron otra vez a Tarek Fiscal, eso le pasa por habladores de paja a ellos».

Asimismo, agregó: «A ustedes como que no les gusta que Tarek sea Fiscal, por qué será… Al pueblo si, a la gente si, entonces no entiendo por qué a la oposición no les gusta».

