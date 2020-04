Conoce los próximos estrenos de Marvel Studios; cuyas películas programadas para los primeros meses de 2020 recién verán la luz en la segunda mitad del año hasta el 2022.

El mundo del cine y la televisión no ha sido ajeno a las consecuencias del coronavirus y el aislamiento social. Múltiples estrenos han sido pospuestos, alterando así el plan de diversas compañías.

Para que no te pierdas el regreso de las nuevas entregas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). A continuación te dejamos el nuevo calendario de estrenos, luego de los retrasos por el COVID-19.

Falcon and the Winter Soldier

Pues, la miniserie protagonizada por Falcon y el Soldado de Invierno; está prevista para agosto de 2020, a través de la plataforma de streaming Disney+.

La historia continuará a partir del final de Avengers: Endgame y explicará asuntos como la sucesión del Capitán América.

Black Widow y WandaVision

La película más esperada protagonizada por Scarlett Johansson llegará a la gran pantalla el 6 de noviembre de 2020. Para mostrar el viaje a Budapest de Natasha Romanoff en el que se reencontrará con compañeros de su etapa pre-vengadores.

Mientras que WandaVision estará disponible mediante Disney+ en diciembre de 2020. Se comenta que esta producción, que se centra en el personaje de Visión, servirá de preámbulo para Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

The Eternals y Loki

La película con las participaciones de Angelina Jolie, Richard Madden y Salma Hayek se estrenará el 12 de febrero de 2021. La historia del místico grupo bajo las sombras que deberá reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, Los Deviantes, ya está en marcha.

Igualmente, el entrañable hermano de Thor tendrá su propia serie, prevista para estrenarse en 2021. Aunque todavía sin un mes establecido.

A través de Disney+, la historia protagonizada por Tom Hiddleston contará los orígenes del personaje.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

La que se anticipa como la vigésimo sexta película del MCU tiene prevista su entrada al cine el 7 de mayo de 2021. Simu Liu interpretará al primer protagonista asiático-americano de Marvel en la cinta que traerá de regreso el cine de las artes marciales.

Spider-Man 3 y Doctor Strange

Luego de los conflictos entre Marvel y Sony por los derechos de Spider Man, la tercera entrega del clásico de la franquicia espera estrenarse el 16 de julio de 2021 y darle continuación al final de Spider-Man: Lejos de casa.

Del mismo modo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness; con Benedict Cumberbatch vuelve a tomar la posta en esta secuela prevista para el 5 de noviembre de 2021.

Hawkeye

La serie sobre Ojo de Halcón llegará en 2021 por Disney+. Esta producción pretende ser una puerta de entrada para Kate Bishop. La nueva Ojo de Halcón y miembro de los Jóvenes Vengadores, y dar un último adiós al personaje de Clint Burton.

Thor: Love and Thunder y Black Panther 2

La historia de Thor tiene para mucho más con esta cuarta entrega de las aventuras del dios nórdico a estrenarse el 18 de febrero de 2022. Esta cinta, que contará con la dirección de Taika Waititi, convertirá a Thor en el héroe Marvel con más películas como protagonista dentro del MCU.

De igual manera, la segunda parte de Black Panther llegará a los cines el 6 de mayo de 2022. Ryan Coogler volverá a dirigir esta historia protagonizada nuevamente por Chadwick Boseman a la cabeza del pueblo de Wakanda.

Captain Marvel 2

Como uno de los próximos estrenos es Marvel Captain Marvel; con Brie Larson como Carol Danvers en la que se dice será una precuela de Avengers: Endgame, que se estrenará el 8 de julio de 2022.

