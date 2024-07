Compartir

El candidato Edmundo González fue entrevistado por el periodista Carlos Fernández en Televen y destacó como sería su gobierno en caso de ganar las elecciones. El aspirante forma parte de los diez abanderados que pretenden el cargo político más importante del país.

Resaltó González Urrutia que sería un gobierno de pluralismo, donde el mismo chavismo tendría oportunidades. Indicó que se enfocaría en las oportunidades para todos, incluso para los que forman parte del actual gobierno.

«Nosotros vamos a hacer un gobierno para todos, donde todos podemos caber, incluyendo el chavismo. Incluyendo aquellos sectores que en su momento se sintieron identificados con el proceso político», afirmó.

Candidato Edmundo González: “reconciliación y reencuentro”

«Yo no he tenido un lenguaje intolerante ni desmedido durante la campaña. Yo siempre he tenido un mensaje más bien que llamo a la reconciliación, al reencuentro entre los venezolanos, a la paz”, dijo Edmundo.

“Yo estoy haciendo un llamado al reencuentro de los venezolanos. Venezuela es una sola, Y, aquí cabemos todos. Ese es el llamado que yo he hecho a lo largo de la campaña», resaltó el abanderado opositor.

