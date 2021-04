Los canelones de carne son un plato italiano muy singular que puesto en la mesa es algo inusual. Así que debes preparar esta rica receta para el almuerzo familiar.

Es una receta típica de las abuelas para consentir a los nietos y disfrutar un momento diferente. El toque está en preparar cualquier plato con amor por los seres queridos y demostrar afecto.

Los canelos de carne los puedes acompañar con una salsa boloñesa para el relleno y una crema bechamel para finiquitar el plato y rociar con un suculento queso.

Ingredientes:

500 gramos de carne picada (mezcla de ternera y de cerdo)

Una cebolla

Un pimiento verde

Salsa de tomate casera o tomate frito de bote

20 placas de pasta

Queso rallado para gratinar

Para la bechamel

100 gramos de mantequilla

100 gramos de harina

Un chorrito de aceite de oliva

Un litro de leche

Especias al gusto

Sal

Cómo preparar:

1.- Para hacer canelones caseros comenzaremos con el relleno. Pochamos la cebolla y el pimiento verde a fuego lento.

2.- Una vez pochado agregamos la carne picada, salpimentamos

3.- Agregamos la salsa de tomate casera. Dejamos cocinar unos cuatro o cinco minutos, retiramos del fuego y reservamos.

4.- Por otra parte cocemos las láminas de pasta como indique el fabricante. En este caso yo las he cocido con un chorrito de aceite para que no se peguen. Normalmente la pasta no se le suele echar aceite porque sino la salsa no se adhiere bien con la pasta pero en este caso para que no se peguen entre unas y otras echaremos aceite en el agua.

5.- Una vez que lo tengamos ya cocido la ponemos en un paño de algodón y procedemos a rellenarlos. Ponemos una pequeña cantidad de carne en la lámina de pasta y cerramos con mucho cuidado.

6.- Con el horno precalentado, colocamos en una fuente de horno todo los canelones formados y cubrimos con la salsa bechamel y con queso rallado. La receta de la bechamel os la dejo para que podáis hacerla y seguir los consejos que indico en el post. Introducimos al horno a 200º durante unos 10 minutos y terminamos los últimos 3 minutos con el gratinador.

