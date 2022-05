Compartir

Alessandra Dávila, representante del estado Carabobo en el Campeonato Nacional de Natación “Copa Drácula”; que se desarrolla en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, logró su clasificación al Campeonato Centroamericano y del Caribe 2022, tras liderar la prueba de los 400 metros libres con un tiempo de 4:48,93.

La joven promesa de la natación, fue escoltada por Micaela Vásquez del estado Miranda, quien registró un tiempo de 4:56,36; seguida por Lusianny Espinoza de Yaracuy con 4:56,48.

Dávila, de 13 años de edad, también subió al pódium tras su destacada actuación en los 800 metros libre donde registró un tiempo de 9:58,87 para colgarse la medalla de plata; además de obtener el bronce en la prueba 100 metros libre con marcador de 1:04,55; y expresó su alegría por los resultados alcanzados en tan importante justa deportiva.

“Estoy muy feliz por lograr la marca A en los 400 metros libre, seguiré preparándome para llegar al Campeonato Centroamericano y del Caribe enfocada; y con las mejores condiciones, ya que realizará el próximo mes de Julio en Barbados”; aseguró la nadadora carabobeña.

Padre y entrenador

Por su parte Gerardo Dávila, representante y entrenador de Alessandra, testificó que desde hace nueve años inició la preparación de la joven deportista; que ahora deja ver los frutos de la constancia, preparación y dedicación, tanto dentro, como fuera de la pileta.

“Soy su entrenador desde los cuatro años de edad, me emociono más que ella en cada competencia, soy papá, fanático y entrenador; son varias emociones juntas, pero gratas, ya que me han fijado una misión muy loable en mi vida, lo que me motiva a seguir preparándola con mucha dedicación”, sentenció.

