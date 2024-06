Carabobo celebró Día Mundial del Donante de Sangre

Compartir

Con gran alegría voluntarios de todo Carabobo participaron en la gran jornada de donación voluntaria realizada en los espacios de la Maternidad del Sur, Hospital Materno Infantil “Dr. José María Vargas”, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Donante de Sangre.

La Dra. Beatriz Cervera, directora del programa “Sangre Segura” de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, INSALUD, explicó que gracias a la masiva participación de donantes voluntarios durante esta jornada, ocho bancos de sangre de la entidad laboraron simultáneamente a lo largo del día para recibir “esa pequeña gota de vida y de sangre para nuestros pacientes”.

Asimismo, explicó que los principales receptores de estos donativos, son pacientes como madres con complicaciones durante el parto, recién nacidos con anemia u otra enfermedad, lesionados por accidentes de tránsito politraumatizados, pacientes sometidos a cirugías amplias, entre ellas, enterostomías, reemplazos de cadera y abdomen agudo, así como pacientes con enfermedades crónicas como anemia y leucemia.

En este sentido, Minerva Guevara, coordinadora regional del programa “Sangre Segura”, explicó que gracias a los donantes voluntarios los bancos de sangre públicos repondrán sus existencias para cubrir la demanda de la entidad.

Guevara recordó que la jornada no se limita a un día del año y que en cualquier momento las personas pueden realizar este gesto solidario cumpliendo varios requisitos básicos: tener un edad comprendida entre los 18 y 60 años; presentar buen estado de salud, no sufrir de hipertensión arterial, acudir desayunado el día que desee donar y no estar en tratamientos médicos específicos al momento de donar.

Andrew Rodríguez, donante voluntario, comentó que “he venido a donar voluntariamente porque es importante, ya que con esto ayudamos siempre a salvar una vida, los invito cada 14 de junio para que vengan a donar sangre: ayudemos a salvar vidas”.

Por su parte, Darays Ramos, habitante del municipio Libertador y estudiante de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) puntualizó “como futuros funcionarios hoy vinimos a donar sangre, porque nuestro deber es salvar y resguardar la vida de las personas y esta actividad es una gran motivación para inspirar a las demás personas a hacer el bien por otras personas”.

Es importante destacar, que los ocho bancos de sangre de la entidad, pertenecientes al Sistema Público Nacional de Salud del estado Carabobo, participaron en este despliegue simultáneo en estas jornada de donación voluntaria, en los hospitales Dr. “Adolfo Prince Lara” de Puerto Cabello, el Hospital Molina Sierra, Hospital Distrital de Bejuma, Oncológico “Dr. Miguel Pérez Carreño”, Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, en Naguanagua y la Ciudad Hospitalaria “Dr. Henrique Tejera” (CHET).

