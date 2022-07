Compartir

Del 29 al 31 de julio, el Wynwood Park de Naguanagua será el escenario donde más de 40 empresas del país, mostrarán sus potencialidades en la I Expo Feria Rueda de Negocios “Empaques y Envases Carabobo 2022”; avalada por la Gobernación de Carabobo y Gobernación del estado Miranda.

Gustavo Gutiérrez, secretario de Economía Productiva y Turismo del gobierno de Carabobo, cumpliendo instrucciones del Gobernador Rafael Lacava; informó este miércoles que el evento tiene el objetivo de impulsar la actividad económica comercial de la industria de envases, empaques y servicios conexos; además de exhibir las fortalezas de las empresas públicas y privadas en esta materia, de ocho estados del país.

“Esta es la segunda Expo Feria especializada de Envases y Empaques que se realiza en el país; pero es la primera donde dos estados, Carabobo y Miranda, se unen con la intención de potenciar al máximo nuestro nivel productivo, abriendo las nuevas perspectivas económicas, una vez más apostamos a esa Venezuela potencia que queremos ver”, señaló.

Destacó que Carabobo se une a esta propuesta basado en las grandes potencialidades que posee en el ámbito industrial y por su ubicación estratégica; aspectos que permitirán a los empresarios mostrar todas las bondades productivas desde el corazón del país.

“Estamos ubicados en el corazón de la Patria, con entrada al principal puerto de Venezuela, para mostrar el potencial de las 12 empresas carabobeñas que van a exponer y a realizar sus intercambios comerciales. Este es un evento que solo se puede realizar con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez”, destacó.

Por su parte, Josué Madriz, secretario de Industria y Comercio de la gobernación de Miranda; precisó que la Expo Feria contará con el patrocinio de dos grandes empresas del país, como son Primazol C.A y Cartones de Venezuela C.A.

“Además tendremos la participación confirmada de 17 empresas de Miranda, 12 de Carabobo, seis de Aragua, una de Caracas, una de Cojedes; una de Lara, una de Táchira y una de Zulia. Este proyecto es maravilloso porque fusiona al sector privado y el sector público, un empresariado que apostó y se quedó en Venezuela”, detalló.

El funcionario indicó que la actividad conectará todas las áreas conexas de este sector industrial; en plástico, vidrio, papel, aluminio, etiquetado y servicio de maquinaria para hacer el empaquetado, con la gran premisa de mostrar sus productos, establecer alianzas, intercambios y encadenamientos productivos.

“Esta actividad conecta la capacidad industrial con la comercial, bajo el concepto que no hay producto que no tenga un envase o un empaque; hemos desarrollado esta Expo Feria y Rueda de Negocios para que no solo puedan exhibir, sino que también puedan adquirir a buenos precios estos servicios”, apuntó.

Entre tanto, Antonieta Cobo, productora del evento, agregó que la Expo Feria de Envases y Empaques Carabobo 2022, apuesta al desarrollo conjunto de la economía, por lo que han diseñado una serie de catálogos que van a servir para guía de los asistentes.

“Ofreceremos maquinaria, servicios e insumos, como bolsas plásticas, por lo que aquellos emprendedores o fabricantes que quieran tener un nuevo proyecto, pueden hacerlo. En este encuentro estamos promoviendo el valor empresarial de nuestros estados”, aseguró.

Afirmó que el evento se desarrolla en el marco del proyecto “Miranda Produce” y “Venezuela Emprende”; lo que le asegura al empresariado carabobeño ofertar sus productos a través de una plataforma confiable.

Entre las empresas participantes se encuentran Selva, Venvidrio, Telefan, Bancamiga, Megadatta, Curex, Induplas C.A, Rotoprint, Todo impresos, entre otros.

Noticias24 Carabobo

