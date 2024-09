Compartir

El caso Gisèle Pélicot, una mujer de 72 años, ha dado la vuelta al mundo, quién fue víctima de constantes abusos sexuales desde el 2011 hasta el 2020. Pélicot reveló durante el cuarto día de juicio en el Tribunal de Justicia de Aviñón, Francia, que su esposo la drogó durante 10 años sin que ella lo supiera para que 50 hombres pudieran abusarla mientras ella estaba inconsciente.

Con voz temblorosa, Pélicot relató cómo su marido la drogaba sin su conocimiento, y -tras dejarla inconsciente- permitía las violaciones repetidas de múltiples agresores.

“Me trataban como una muñeca, una bolsa de basura. Cuando un hombre viene a violarme varias veces sin protección, es mi vida la que está en peligro. No tengo ninguna lástima hacia todas esas personas”, respondió en el juicio.

Pélicot estuvo 50 años casada con Dominique Pélicot, el hombre que por tantos años vulneró su integridad física. “Para mí todo se derrumbó, todo lo que habíamos construido durante 50 años. Teníamos tres hijos y siete nietos. No entendía nada. Me quisieron enseñar un vídeo, les dije que no podía”.

El pasado lunes, la policía mostró fotografías y videos que capturaban el horror que le había sucedido, escenas de “violaciones insoportables” que la dejaron devastada. A pesar de que se comprobó que era la única víctima, Gisèle no se reconoció en las imágenes producto de la “barbarie” de las escenas.

“Son escenas de barbarie, de violencia, son violaciones, imágenes inimaginables. Me dijeron: le vamos a mostrar cosas que no le van a gustar. Me empezaron a sacar fotografías. ‘Señora, ¿se reconoce en esta foto?’, me preguntaron. Yo no reconocía a la mujer ni a la persona que estaba al lado, a mi lado”, comentó con tristeza a medios locales.

El terrible suceso se conoció en septiembre de 2020 cuando Dominique Pélicot, hoy de 71 años, fue detenido en un supermercado de Carpentas por grabar a varias clientas por debajo de sus faldas. Tras su detención, los oficiales descubrieron lo que sucedía en su casa.

“Estaba devastada, y aún no tenía conocimiento de todas las fotos y vídeos que iba a descubrir después, ni del combate de una mujer que ha perdido todo en su vida. No sabía cómo iba a salir de aquello. Llegué a la estación de tren con dos maletas y un gato, lo que me quedaba de 50 años de vida. No tenía identidad en ese momento: no sabía dónde estaba ni donde iba”, le dijo entre sollozos al juez.

A pesar del trauma, Pélicot se mantuvo firme en su determinación de testificar públicamente. Sabía que su voz podría hacer la diferencia, que su historia podría ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. “Si yo hubiera escuchado un testimonio similar, habría reaccionado antes”, lamentó.

