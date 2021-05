La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) destacó que el sistema 7+7 produce mayor aglomeración. Claudia Itriago, directora de esta cámara hizo el llamado para reabrir los locales; y ya de esa manera reactivar la economía.

No es la primera queja que hay del sistema 7+7 ya que dicen que no garantiza que no sumen los contagios. Ya que en la semana flexible las personas salen e incluso hay más personas en la calle.

Venezuela llegó a los 200 mil contagios esta semana pero los casos de COVID 19 siguen sobre los mil casos. Hasta ahora muchos están en desacuerdo con el sistema propuesto por el gobierno.

Cavececo, dijo que penalizan al comercio de los centros comerciales

Itriago en un contacto con Unión Radio destacó que el sistema del 7+7 no frena al comercio de calle. Estos así sea en semana flexible como radical se mantienen a las afueras; mientras los penalizados son los centros comerciales.

“El comercio de calle está operando, pero al que penalizan es al comercio de los centros comerciales y eso es desleal; nosotros no decimos que cierren, pero que abramos todos”. Dijo Itriago, representante de Caveceo.

Por otro lado comentó que se ha hecho cuesta arriba cancelar el servicio de aseo urbano. Al mes solo están trabajando dos semanas; pero los servicios se los están cobrando completos a los centros comerciales cada semana.

Entrar de lleno a las medidas

Se pudo conocer que piden eliminar el sistema de semana 7+7 y mantener horarios en los centros comerciales. Donde para entrar se cumplen con las medidas de bioseguridad; los bancos solo trabajan dos semanas y esto produce mayor aglomeración.

Los centros comerciales son un sistema que ha sido golpeado por la pandemia. Ya que tienen que cumplir con mayores medidas de seguridad cada semana.

