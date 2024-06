Pocas voces como la suya han existido en la historia de la música. Su potencial vocal pero también su carisma y cercanía con el público, han posicionado a Céline Dion de 56 años, como una de las cantantes más importantes de todos los tiempos.

Con 27 álbumes fuera, 250 millones de copias vendidas y tras interpretar decenas de canciones que se han llevado varios Grammy y Oscar, Céline se vio obligada a cancelar un concierto en Las Vegas en el año 2021, a pesar de haberse preparado con varios meses de antelación.

Fue tan solo un año después, cuando la cantante publicaría un vídeo a través de sus redes sociales en el que se abría como nunca lo había hecho anteriormente. “Antes no estaba preparada para contar la realidad, pero ahora sí lo estoy. Estoy trabajando duro para volver a actuar en un escenario, pero reconozco que me está costando más de lo que pensaba. Lo único que sé hacer es cantar. Es lo único que se me da bien”.

Los medios se paralizaron cuando la cantante reveló que padecía el Síndrome de la persona rígida, una patología que daña al sistema nervioso y afecta a una de cada millón de personas, siendo considerada por tanto una enfermedad rara y de la que no hay apenas información.

Ahora, la artista ha querido compartir su sufrimiento en un documental biográfico que acaba de ver la luz en la plataforma Prime Video.

Heartbreaking footage from Céline Dion’s new Amazon Prime documentary ‘I Am: Celine Dion’ shows the star suffering from a seizure amid her battle with Stiff Person Syndrome.

The star insisted on keeping the footage in the documentary to show viewers the difficulty of living… pic.twitter.com/SxK090PTk0

— Oli London (@OliLondonTV) June 26, 2024