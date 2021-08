El joven Spencer Elden de 30 años exigió la cantidad de 150.000 dólares a cada uno de los 15 acusados del grupo y allegados de Nirvana para resarcir daños psicológicos y morales por haber sido portada del álbum «Nevermind».

En pocas palabras, los miembros sobrevivientes de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic; el administrador de la propiedad de Kurt Cobain; la exesposa de Cobain, Courtney Love; y el fotógrafo Kirk Weddle deben desembolsillar la cantidad para darle en total 117 millones de dólares.

Es de recordar que, el joven apareció en la portada del álbum «Nevermind» de Nirvana cuando tenía cuatro meses de nacido, desnudo en una piscina, tratando de atrapar un billete de un dólar que pende de un hilo de pescar frente a sus ojos.

Spencer Elden exige esta cantidad a a Nirvana

Según el joven, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de su imagen en el álbum.

Pero, el padre de Spencer, Rick, relató que la sesión de fotos a la cadena de radio estadounidense NPR, y dijo que Weddle, que era un amigo de la familia, le había ofrecido US$ 200 para participar.

Por su parte, el abogado de Elden, Robert Y. Lewis alegó que la inclusión del billete de US$1 hace que el menor parezca «un trabajador sexual».

Sin embargo, las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil, según la ley de Estados Unidos. Pero, al parecer que Nirvana había prometido cubrir los genitales de Spencer Elden con una calcomanía, pero el acuerdo no fue respetado.

Lo cierto es que Elden fundamentó que su «verdadera identidad y nombre legal están para siempre ligados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor de edad (a causa de la imagen) que ha sido distribuida y vendida en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad».

El joven afirma que «ha sufrido y seguirá sufriendo daños de por vida» como resultado de la obra de arte.

Peor, lo más cubre es que Spencer Elden recreó la portada del álbum varias veces cuando era adolescente y adulto, siempre vistiendo bañador, para conmemorar los aniversarios 10, 20 y 25 del álbum Nevermind. Expresando ambivalencia sobre la sesión de fotos.

