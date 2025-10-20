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El clima hoy 20 de octubre de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en toda su extensión; resaltando zonas con precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, este de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia.

La onda tropical 48 está circulando actualmente por el centro del país, lo que pudiera ocasionar lluvias en las próximas horas. Mientras que la onda tropical 49 y 50 llegarán en los próximos días.

Clima hoy 20 de octubre de 2025

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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