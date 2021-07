El coach venezolano Carlos Sosa, preparó a dos reinas para el certamen Miss Queen Supreme International.

De esta manera, busca la corona de Miss Queen Supreme International con la candidata de Venezuela y Perú.

El reconocido coach venezolano, desde Perú, es el director de la franquicia Queen Venezuela suprime internacional; y preparador de la candidata Queen Perú suprime internacional.

Asimismo, se encargó de la formación de ambas candidatas en el área de pasarela; oratoria y foto pose.

“A pesar de que no estoy en Venezuela, gracias a mi desempeño, la organización logró ver en mi persona cualidades como responsabilidad; sentido de pertenencia, un alto nivel de profesionalismo con mi amplia experiencia; el director del concurso me hizo la propuesta para que tomara la rienda de la franquicia de Venezuela; reto que tomé desde la humildad que me caracteriza y con las ganas de mostrar el gran talento venezolano que tenemos para exportar” afirmó Sosa.

Por la coyuntura social que enfrentamos a nivel mundial, el concurso inició el pasado 12 de junio con más de 15 candidatas de manera virtual. Cada candidata fue evaluada por los diferentes challenge que debían realizar; tales como Challenge Video Cultural, donde cada candidata debía resaltar la diversidad cultural de su país. Challenge Queen con Propósito donde las candidatas dan a conocer su Proyecto Social que han estado desarrollando en su país. Challenge Pasarela Cóctel donde lucieron su pasarela y prendas de grandes Diseñadores de su país natal. Challenge trajes típico resaltando lo mejor de la cultura de su país; y el Challenge traje de gala y entrevista con el jurado.

Johana Briceño, quien es la representante de Venezuela; es estudiante de la Carrera de Diseño de Modas, modelo profesional egresada de la agencia People’s Model Internacional; y se desempeña como Maquilladora Profesional, lo que le ha permitido trabajar con diferentes fundaciones que se dedican a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad; como abandono y enfermedades hematológicas.

Por otra parte, la representante de Perú Nicole Hidalgo es estudiante de Administración de empresa.

Cabe destacar que Sosa es educador con una formación holística en las artes escénicas; como el teatro, la danza contemporánea, etiqueta protocolo y oratoria. Creando de su propia metodología bajo la filosofía GANAR&GANAR hoy coach internacional desde su inicio como instructor de pasarela y asistente de producción en la agencia People’s Model internacional junto a Sergio Duarte; donde logró ser parte de la formación profesional de la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler; la actriz y animadora Charyl Chacón; la animadora Andreína Castro; Miss Earth Venezuela Andrea Rosales. Aura Ávila (Miss Aragua 2003, host de televisión y Chica Pilsen); Ligia Hernández (Miss Aragua 2008, Finalista de la Reina Hispanoamericana 2008, Chica Pilsen y Miss Hawaian Tropic 2012).

También tuvo la oportunidad de trabajar en la formación de modelo masculino; y de haber logrado dos Mister Venezuela consecutivos Gabriel Correa (2015); y Renato Barabino (2016); entre otras figuras reconocidas.

La gala final del “Miss Queen Supreme International” será el próximo domingo 18 de julio a través de las plataformas digitales del certamen youtube e Instagram: @missqueeensupreme_international’

También puedes leer: Osmel Sousa elegirá a su reina en el Teatro Municipal de Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»