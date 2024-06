Colombia Ganó y Brasil deslució en la jornada de la noche del lunes en la Copa América 2024 la cual se está realizando en Estados Unidos. Una jornada positiva para los neogranadinos que superaron a Paraguay 2×1.

Daniel Muñoz marcó en el primer tiempo a los 32 minutos, seguidamente Jefferson Lerma anotó a los 42 minutos del partido. La selección Colombia se vio rápida suelta en la cancha y con jugadas muy buenas.

90 minutes of the world’s most beautiful sport 🔥

Así relatamos los goles de la victoria 2-1 de Colombia 🇨🇴 vs Paraguay 🇵🇾 en @FS1 #CopaAmérica2024 pic.twitter.com/8v3YCZFnww

