Concierto Clásico de Navidad UC 2024 se realizó en Valencia

Un repertorio especial tuvo el Concierto Clásico de Navidad UC 2024, el cual llevó al público a vivir momentos de alegría y unión. El evento organizado por la Dirección Central de Cultura se desarrolló en el Santuario Arquidiocesano Dr. José Gregorio Hernández de Valencia, ayer miércoles.

Los presentes revivieron con cada uno de los temas las melodías clásicas y populares de todos los tiempos. El público disfrutó de esta experiencia única, en la cual estuvieron en escena más de 50 músicos, quienes interpretaron 15 piezas representativas de la magia de estas fiestas.

En la primera parte participaron los solistas Thaylex Tovar, Yerika Ruiz, Diego Ortiz y Oswaldo Alonzo, bajo la dirección del maestro Carlos Guevara. Quienes fueron acompañados por el Coro Protocolar UC, La Coral Filarmónica Federico Núñez Corona y la Orquesta de Cámara UC, quienes juntos entonaron Magnificat.

En la segunda parte, Jorge Arturo Rodríguez, músico invitado acompañó a UC Jazz y a la Orquesta de Cámara UC bajo la dirección de Adeliana Rangel; en los temas: Hark The Herald Angels Sing, Angels we have heard on high, Joy to the world, Noche de Paz y Jingle Bells, los arreglos musicales los realizó Arnaldo Álvarez.

El Coro Infantil Regional de Carabobo, bajo la dirección de María Ramírez, también se robó los aplausos con Campana de Ucrania, Los Campos se visten, Nació Jesús y Las Estrellas del Cielo.

El repertorio de esta gran gala navideña concluyó con: Niño Lindo, Espléndida Noche, Niño Criollo, La Jornada y Medly Navideño, en la cual participaron las cinco agrupaciones bajo la dirección de Adeliana Rangel, con arreglos musicales de Arnaldo Álvarez.

Estuvieron acompañados por el cuatrista Ely Lugo, el percusionista Jorge Arturo Rodríguez y Alexander Medina en el piano. La directora central de cultura, María Blanca Rodríguez, agradeció a las agrupaciones participantes, sus directores, arreglistas musicales e invitados especiales por el hermoso concierto, por su compromiso con el arte y con la Universidad de Carabobo.

“Estamos orgullosos de todos ustedes. Con este evento cerramos la programación artística de la UC este año”. Señaló que desde la Dirección Central de Cultura quieren brindar un mensaje de fe, esperanza y que pasen una muy feliz Navidad. “Que el próximo año tengamos la oportunidad de compartir momentos como el de hoy”.

