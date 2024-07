Compartir

Un conductor pasó su susto en Puerto Cabello en la Autopista Sorpresa El Palito. El hecho ocurrió a la altura del Cementerio ayer martes 9 de julio. El sujeto que iba al volante supo maniobrar el pesado vehículo y evitar males mayores.

Al parecer una falla mecánica hizo que el conductor perdiera el control del pesado camión. Que al estar cargado de agua mayor peso tiene, este supo controlar la falla como la velocidad del camión.

Afortunadamente no venian muchos vehículos y el camión quedó atravesado en plena vía porteña. El camión no sufrió grandes daños, solo algunas cosas que tienen que arreglarle pero no ocurrió otros hechos que lamentar.

Se hace el llamado a tener siempre el vehículo en excelentes condiciones como a estar siempre atento.

