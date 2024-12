Compartir

Andrés Parra, el reconocido actor colombiano que dio vida al mayor narcotraficante que haya tenido Colombia, Pablo Escobar en la serie El Patrón del Mal, sorprendió a sus seguidores en una entrevista exclusiva y detalló las dificultades y los retos que vivió tras su actuación.

Parra ganó fama internacional gracias a su excelente papel como el capo del Cartel de Medellín. Además de ser protagonista de la serie, entre 2012 y 2014, representó este personaje en las series El señor de los Cielos y La Selección.

Por otro lado comentó que llegó a perder hasta 100 millones de dólares tras concluir su actuación como Escobar ya que le «ponían billete en esa mesa» para actuar como el narco en distintas circunstancias.

«Tuve que decir muchas veces que no a muchas cosas locas, como abrir conciertos de reguetoneros disfrazado de Escobar. Me propusieron ir a un matrimonio en Venezuela donde unos árabes», expuso.

También recordó que en una ocasión le ofrecieron viajar a México, uno de los principales centros de narcotráfico a nivel global. «Una gira disfrazado, con el bigote, por Sinaloa. Me iban a dar 200.000 dólares en efectivo. A mí no se me olvida: 200.000 dólares, pero el problema era que tocaba en efectivo», contó.

El impacto de Pablo Escobar en Andrés Parra

El actor compartió detalles inéditos sobre cómo la energía del personaje lo afectó de una manera profunda y extraña. “Ese man me usó (refiriéndose a Pablo Escobar)”.

Además señaló que sentía una conexión inusual con la figura del narcotraficante y confesó que en ciertos momentos, parecía que no estaba actuando por cuenta propia.

«Yo sí creo que hay una energía que llega. Hoy en día estoy convencido de que el actor también es un canalizador», afirmó Parra.

Según el actor, cuando interpretas personajes históricos, te abres a fuerzas o energías que empiezan a manifestarse. En su caso, sentía que Escobar le hablaba durante las noches. “Yo solía tener esa conversación con el ‘man’ por las noches. Le decía: ‘Parce, ¿qué necesitas decir que no está dicho?”.

Andrés Parra, con una extensa trayectoria en cine y televisión, ha demostrado una capacidad impresionante para encarnar figuras complejas.

Sin embargo, su interpretación de Pablo Escobar dejó una huella imborrable tanto en su carrera como en su vida personal.

Este testimonio escalofriante revela la intensidad con la que vivió ese papel, y cómo la energía del personaje lo afectó de maneras que él mismo no esperaba.

