En el transcurso de nuestra vida por la escuela primaria y secundaria nos hemos preguntado qué profesión elegiremos en el futuro. Asimismo sabemos que elegir una carrera universitaria no es nada fácil, y la mayoría de las veces cuando nos preguntan acerca de nuestra elección, simplemente decimos “no sé qué estudiar”.

Esto pasa por que sabemos que la decisión a tomar nos acompañará por un largo tiempo, definirá a qué trabajos vamos a pretender, a qué industria vamos a pertenecer y, en la mayoría de los casos, incluso el sueldo que podremos obtener al egresar.

No obstante, tienes que saber que existen muchas cosas que puedes realizar para que la elección que hagas sea lo más certera posible, por ejemplo, estudiar a profundidad quién eres y qué buscas. Trata de que tu carrera coincida no sólo con tus intereses sino con el estilo de vida que quieres tener.

En comoser.org encontrarás métodos y procesos para dedicarte a todo tipo de profesiones y como ser relativamente mejor en muchos otros aspectos de la vida.

Igualmente, por acá te presentamos algunos tips para saber que estudiar:

Analiza lo que te interesa y tus aficiones

Pregúntate a ti mismo: ¿Qué es lo que más me gusta hacer?

Tienes que tener muy claro qué cosas te apasionan, qué materias te gusta cursar y cuál es el contenido que te gusta leer. Igualmente, debes tener presentes las cosas que naturalmente se te dan, por ejemplo, hay personas que sin hacer grandes esfuerzos son capaces de recordar los nombres de todos los actores de las películas que ven.

No te angusties si en un primer intento tus intereses no te llevan directamente a elegir una carrera, todo resulta parte de un proceso y lo más importante es que seas muy sincero contigo mismo sobre las cosas que te apasionan, pues sólo así tomarás una decisión acertada.

Si consigues descubrir cómo empatar lo que más te apasiona con tu vida universitaria y, luego, tu vida en el empleo, podrás disfrutar cada día de trabajo.

Debes conocer tus fortalezas y tus debilidades

Además de conocer tus gustos y afinidades, también es necesario conocer tus fortalezas y debilidades. Esto es especialmente importante para que maximices tus posibilidades de tener éxito en tu vida profesional y no tengas que volver a decir “no sé qué estudiar”.

Eso sí, que no tengas cierta habilidad no significa que no puedas estudiar una de las carreras que te interesan, pero sí te dará la pauta para que sepas qué competencias tienes que desarrollar para lograrlo.

Imagina que una persona tiene un gran interés por estudiar la licenciatura en Mercadotecnia pero no tiene habilidad para los números. Sin duda, al ser uno de los pilares de esta carrera, será necesario que busque formas de mejorar sus capacidades en este rubro, pero no por ello tendrá que renunciar a esta carrera.

Date una vuelta por las universidades

Conocer varias universidades y revisar la oferta educativa que poseen, puede resultar de gran ayuda para que tengas una idea de las carreras que te interesan.

De ser posible, aprovecha para platicar con estudiantes sobre los planes de estudio, proyectos y campo laboral de las licenciaturas que llamen tu atención. Esta es una de las formas más efectivas de entender qué te espera al estudiar cada una de las carreras.

También, conocerás las instalaciones, los enfoques que tienen las materias y las oportunidades que tendrás en cada plantel, lo cual te ayudará una vez que hayas elegido tu título universitario para que decidas cuál será la universidad ideal para tus estudios.

Realiza un test vocacional

Una de las herramientas que más puede ayudarte, no sólo a elegir una carrera universitaria sino a profundizar en tu personalidad y tus intereses, es un test vocacional.

Estas pruebas incluyen una serie de preguntas que te llevarán a descubrir cuáles son las carreras más afines a tu manera de pensar y de resolver problemas, a tus gustos y fortalezas y, al estilo de vida que buscas tener una vez egresando de tu carrera.

Para que este tipo de pruebas te den un resultado certero, debes ser lo más honesto posible, contesta todas las cuestiones pensando en quien eres y no en quien te gustaría ser.

La asesoría de los expertos es muy necesaria

En algunas ocasiones, las personas que más podrán orientarte son quienes ya se enfrentan al campo laboral. Esto se debe a que ellos ya están aplicando los conocimientos que adquirieron en la universidad y conocen cómo pueden desarrollar su licenciatura en la vida cotidiana.

Eso sí, debes tener cuidado con las personas que te aconsejan directamente que no estudies cierta carrera, no porque un profesionista tenga una mala experiencia con su elección de licenciatura, tú también la tendrás.

Lo más importante es que puedan compartirte en qué áreas puedes desarrollarte estudiando cierta carrera, qué estilo de vida conlleva, qué oportunidades han encontrado y qué habilidades consideran que son imprescindibles para tener éxito en su área.

Construye tu plan de vida

Por último, pero no menos importante, debes analizar a profundidad qué expectativas tienes para tu vida y cómo puedes lograrlas.

Por ejemplo, si siempre has tenido en mente abrir tu propio negocio, entonces deberás buscar una carrera que te impulse a cumplir este objetivo, por ejemplo, la licenciatura en Administración.

Por otro lado, también debes tomar en cuenta si te gustaría permanecer en tu ciudad o preferirías mudarte, si estás dispuesto a viajar constantemente o no y si quieres formar una familia en el futuro.

Todos estos tips pueden ayudarte para saber que estudiar y a definir qué títulos universitarios son ideales para ti.