Durante el último año y medio la pandemia ha provocado un cambio radical en la forma en la que nos relacionamos socialmente. Ya sea con la familia o amigos, las fuertes restricciones han hecho que hayamos tenido que depender casi exclusivamente de la tecnología para poder comunicarnos de forma online a través de videollamadas.

Asimismo, las personas que estaban solteras o tenían una relación abierta, han tenido que acudir a las redes sociales o a las apps de citas online para ligar y conocer gente nueva. Incluso el sector del sexo de pago se ha transformado ofreciendo servicios de sexo virtual a través de videollamadas.

Y, aunque al principio muchas personas sentían algo de miedo o respeto por encontrar pareja de este modo, lo cierto es que esta nueva realidad ha permitido conocer más en profundidad a la otra persona antes de verse cara a cara.

Arriesgarse a tener una cita con alguien que has conocido por Internet puede ser emocionante, pero también tienes que asegurarte de que estás preparado para conocer a esa persona. Pregúntate si es el momento adecuado para verse por fin o si aún necesitas más oportunidades para conocerla.

Si después de mucho tiempo hablando con ella por internet estás convencido de conocer a esa persona tan especial, aquí te dejamos algunos consejos para conseguir una cita perfecta con alguien que conociste online.

Rebaja tus expectativas

A veces tiendes a crearte una imagen perfecta de esa persona que conociste en Internet, pero no lo hagas. Sólo te decepcionarás si no se cumplen tus expectativas. Es vuestra primera cita, así que aún tenéis muchas cosas que descubrir del otro. Evita suponer según tus expectativas. Deja a un lado tu juicio personal y tus suposiciones porque es injusto para tu cita.

Elige el lugar de la primera cita

Elegir el lugar donde debéis quedar por primera vez es una ventaja porque podéis escoger un lugar con el que os sintáis cómodos. Tened vuestra cita en vuestro restaurante, cafetería o museo favorito. De este modo, podrás relajarte porque estás familiarizado con el lugar, pero asegúrate de que tu cita también está de acuerdo con tu elección.

Vístete cómodamente

Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de preparar la cita es la vestimenta. La forma de vestirse influirá en cómo te vea tu cita. Por supuesto, no debes cambiar tu forma de vestir o tu estilo por los demás. Cualquier tipo de ropa está bien, siempre que tengas confianza en ella y te sientas cómodo.

Sé tú mismo

Por supuesto, es posible que quieras impresionar a tu cita diciéndole que te gusta lo que le gusta y lo que le interesa. Sin embargo, esto sólo creará problemas en el futuro, especialmente si descubren la verdad.

Actúa como sueles hacerlo y no finjas ser quien no eres. No estás ante una escort en Santiago a la que estás pagando por sus servicios. Si a tu cita no le gusta cómo te ríes o no entiende tu humor, no debes preocuparte por eso. Sé fiel a ti mismo y si a tu cita no le gusta, no es tu culpa.

Respeta las diferencias entre vosotros

Puede que encuentres diferencias entre tú y tu cita una vez que os conozcáis en persona. Tienes que entender que tenéis experiencias y preferencias diferentes. Por lo tanto, lo más probable es que la forma de procesar y ver las cosas sea diferente.

Respeta quiénes son y cómo son y aprende a adaptarte. No dejes que estas diferencias arruinen vuestro maravilloso tiempo juntos.

Diviértete

No olvides que estás en una cita y que debes divertirte. Si te sientes nervioso y ansioso, cálmate. Haz todo lo posible por disfrutar del momento especial, ya que la persona con la que siempre estuviste hablando durante un tiempo está ahora frente a ti. Esta cita es especial porque es la primera. Disfruta de ella.

Estate presente y olvida tu móvil

Mucha gente hoy en día no presta atención a sus citas porque están ocupados con sus teléfonos. Cuando estés con tu cita, asegúrate de prestarle toda tu atención. Escucha sus historias, haz preguntas y comparte tus propias historias.

Informa a alguien sobre tu cita

Tu seguridad es muy importante. Aunque confíes en tu cita, es mejor que informes a otra persona sobre tu paradero por si acaso ocurre algo inesperado. No conoces del todo a esa persona, así que es mejor ser precavido.

Esto no significa que estés traicionando la confianza de tu cita. Sólo es una medida de precaución que, en realidad, todo el mundo debería hacer siempre que vaya con alguien que es prácticamente un desconocido.