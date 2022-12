Mucho si ha especulado si Cristiano Ronaldo regresará al Real Madrid, luego de que el astro luso CR7 se dejara ver en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid.

Pero no, su presencia allí se trató de una solicitud personal del portugués, tras su eliminación con Portugal en Qatar 2022.

De acuerdo al periodista italiano Fabrizio Romano, «Cristiano Ronaldo se ha entrenado en las últimas horas en el polideportivo del Real Madrid Valdebebas en campo separado».

Aclarando que: «Cristiano solo está trabajando allí para mantener su forma gracias a la gran relación con el club, esperando un nuevo capítulo».

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo

As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022