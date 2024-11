Compartir

En cada navidad la famosa canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey se posiciona en los primeros lugares de las listas de popularidad y plataformas de streaming.

Mariah Carey «All I Want for Christmas Is You»

Según un reporte de Forbes del año pasado, Carey ha recibido 60 millones de dólares en regalías desde que la canción se lanzó por primera vez en 1994. De acuerdo con cálculos de The Economist, la cantante obtiene alrededor de 2,5 millones de dólares en regalías anuales por ‘All I Want For Christmas Is You’. Por otro lado, The New York Post estima que Mariah Carye se embolsa alrededor de 3 millones de dólares (vía Forbes).