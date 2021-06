Olvídate de los cuentos de hadas y descubre que hay muchos tipos de parejas que te pueden permitir desarrollar la sexualidad y el impulso hormonal.

Si eres de las que creen que solo “hay una relación” estás muy lejos de la realidad. Según algunos estudios, la sexualidad ha avanzado, como todo en la vida, y está en permanente cambio, del mismo modo las relaciones de parejas.

Si has crecido con la idea sublime de que las parejas son monógamas déjame decirte que existe una gran variedad en el reino. Aunque, desde pequeñas crecimos con el cuento ilusorio de que un príncipe azul salva a la doncella, y éstos viven felices para siempre; pero, es totalmente incierto.

En pleno siglo XXI, la realidad es otra, hay princesas que sueñan con otras damiselas, también están las que sueñan con uno o varios príncipes, con otras princesas o con la corte entera. Todo es válido en el reino sexual.

A pesar de que los tiempos han cambiado y existe la pluralidad, todavía hay personas que cuestionan los tipos de parejas, y todo va a depender de tus conceptos, valores y las ganas que desees en experimentar.

Todas las formas son respetables, porque hay miles de combinaciones y formas diferentes. Es muy importante, temer en cuenta que deben contra varios factores comunes como: la comunicación, el respeto y la confianza. He aquí algunos ejemplos de lo diversas pueden ser las parejas o relaciones:

Parejas monógamas: Son relaciones tradicionales. Este tipo de relaciones se componen de dos partes y suele primar la exclusividad.

Parejas abiertas: Son relaciones en las que existe un acuerdo mutuo. Aunque se tiene una pareja estable, se opta por disfrutar de la sexualidad con otros individuos y es consensuado.

Parejas híbridas: Estas relaciones son una mezcla de las dos anteriores. Uno de los miembros de la pareja es monógamo, mientras que el otro opta por mantener relaciones con otras personas.

Poliamor: Comprende relaciones no monogámicas, consensuadas, éticas y responsables. Aquellos que viven en poliamor no tienen «parejas» sino vínculos, que pueden estar organizados en una jerarquía o no. En cualquier caso, la filosofía poliamorosa se basa en el consenso, la absoluta transparencia, el compromiso e incluso en la fidelidad.

Parejas flexisexuales: Similares a las relaciones abiertas, en este caso de relaciones se busca explorar la sexualidad en el sentido más amplio, sin tener en cuenta el género de las personas y sin intención de contar con una relación estrecha a largo plazo.

Sigue leyendo: Un beso en la mejilla, el mensaje oculto del deseo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»