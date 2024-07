Compartir

Hay cosas que traen mala suerte para tu casa, tienes que tener cuidado, ya que muchas veces estas las tenemos en las habitaciones. En la sala o la cocina, o el baño y eso no trae lo mejor para tu hogar.

A veces vamos acumulando cosas y no nos damos cuenta que eso resta buena energía en nuestro entorno. Es necesario ver que tenemos, que guardamos y sobre todo ver si nos trae algún beneficio.

Flores secas y viejas cartas de amor, pues las flores secas en los libros que traen algún recuerdo no es bueno tenerlas en casa. Estas ya marchitas no traen buena suerte para el amor y es por ello que no debes tenerlas. Tampoco las cartas de amor, ten en cuenta que el pasado es mejor borrarlo.

Espejos rotos y opacos, si tienes espejos bien sea en tu cuarto, sala o el baño deben estar limpios. No tengas nunca espejos rotos, manchados u opacos, por el contrario estos deben estar completamente relucientes.

Cosas que traen mala suerte para tu casa

Animales disecados, se tenía por costumbre disecar una mascota, esta la tenían como un símbolo de protección. Esto no es bueno hacerlo, tampoco tener animales enjaulados como tampoco amarrados.

Ropa vieja y rota, nada de ropa vieja y rota, esto está comprobado que es algo que trae mala suerte además de miseria y poco dinero. Siempre debes lucir ropa nueva o al menos que esté en excelentes condiciones.

Cuartos desordenados, nada de guardar cosas y más cosas en los cuartos por el contrario mantén tu habitación en orden como la cama tendida. Eso es señal de tener un norte y además de hacer las cosas buenas.

Lee más información en nuestro portal Noticias24Carabobo y consulta nuestros planes publicitarios