El exfutbolista David Beckham hizo cola por más de 10 horas para ver la capilla ardiente de la reina Isabel II en el Hall de Westminster, en Londres.

Beckham, amigo de la familia real y que estuvo presente en la boda de Enrique y Meghan en 2018, se unió a las miles de personas presentes en la cola que recorre la orilla del río Támesis y que da acceso a ver el féretro de la reina, que reposa en el Hall de Westminster.

Con un traje negro y una gorra, el que fuera futbolista de la selección inglesa, el Real Madrid y el Manchester United, compartió con el resto de personas presentes en la fila.

David Beckham OBE has joined the queue to see Queen Elizabeth II Lying-in-State.

Like everybody else, he will have to wait in line for at least 14 hours and will not enter Westminster Hall until tomorrow morning.

pic.twitter.com/eKlcOs6T5m

— Royal Central (@RoyalCentral) September 16, 2022