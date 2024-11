Defensor del Pueblo visitó Guacara para fortalecer políticas de protección

Compartir

El pasado jueves, 14 de noviembre se llevó a cabo una reunión institucional en el Teatro de Guacara, en la que participaron los consejeros de protección de los diferentes municipios del estado Carabobo, a fin de fortalecer las políticas en materia de defensa integral de la infancia y la adolescencia.

La actividad estuvo encabezada por el defensor del pueblo nacional, Alfredo Ruíz y la primera combatiente, Corina Hernández de Castañeda, quien extendió, en nombre del alcalde Johan Castañeda, las palabras de bienvenida a las autoridades. “Es grato saber que nuestra ciudad fue escogida como sede de tan importante reunión; quiero aprovechar el momento para compartirles la frase de que, siempre hay un momento en la infancia en que las puertas se abren y dejan entrar al futuro”.

“Hoy tenemos en nuestras manos el futuro de cientos de niños que cuentan con nosotros, desde cada una de nuestras trincheras, no olvidemos que somos los garantes de que esta generación de relevo cuente con espacios sanos que permitan y hagan valer sus derechos, gracias por el valioso apoyo a la formación de una nueva sociedad”, resaltó.

Javier Gil, director del Smpnna y presidente del Cmdnna local, declaró que, la reunión estuvo organizada por el defensor delegado del estado Carabobo, Moisés Rodríguez, y contó con la visita del defensor del pueblo nacional, Alfredo Ruíz; además de los integrantes del sistema rector nacional en la región, con el propósito de cumplir con las directrices establecidas por el presidente Nicolás Maduro y respaldadas por el gobernador Rafael Lacava, en materia de protección infantil para contribuir con la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Alfredo Ruíz, expresó su contentamiento con dicho encuentro, el cual permite establecer criterios que vayan dirigidos a reanimar las relaciones interinstitucionales entre todos los integrantes del sistema, además de tomar en cuenta su participación, junto a las comunidades y demás organizaciones del poder popular para poder cumplir con el deber que tiene el estado, la familia y la sociedad.

Acotó que, los niños son el presente porque están construyendo la República, y hay gente que los está cuidando en los diferentes organismos donde están los servidores y las servidoras públicas, formados especialmente por su vocación, con su aporte cotidiano, pendientes de la seguridad de los más vulnerables.

Asimismo, destacó la participación no solo en las escuelas, sino también en las comunidades, Consejos Comunales, Comunas, para que la responsabilidad no recaiga solo en los comités de protección. “Cada institución tiene diferentes programas que vienen impulsando y allí está el sistema, donde intervienen distintos organismos tales como el Ministerio Público, la defensoría, y participamos a través de la responsabilidad de prevenir cualquier tipo de situaciones tales como: abuso sexual y maltrato infantil, no solo de los servidores públicos, sino también de todas las personas, una corresponsabilidad.

Una vez concluida la reunión, las autoridades junto a Corina de Castañeda realizaron un paseo por los espacios del Parque Metropolitano San Agustín en la Av. Piar, el cual se encuentra en la fase final de construcción; así como por el Monumento al “Dr. José Gregorio Hernández”, en las adyacencias del sector Negro Primero.

