Autor: Delfina Nuñez

Cuando se habla de la comunidad fumeta, suelen asociarse a ellos una lista frecuente de estereotipos los cuales en realidad no son del todo correctos. El primero de ellos, y uno de los más alejados de la realidad, es el del fumeta vago y holgazán, el que se queda todo el día tirado en casa fumando marihuana y mirando televisión. No toda persona que consume cannabis es necesariamente este tipo de fumeta, más bien diría que el cannabis tampoco tiene la capacidad de convertir a la gente en holgazana sino que probablemente aquellos que de hecho se quedan todo el día tirados en casa, lo harían de todas formas, fumando o no cannabis.

Además, consumir marihuana suele dar un gran impulso creativo, así como tiene la tendencia a despertar la actividad mental, siempre, claro, teniendo en cuenta los diferentes tipos de genéticas. Es por eso que no resulta sorprendente que muchos atletas hayan comenzado a hacerse oír como partidarios de la legalización del uso del cannabis, sacando a luz que ellos mismos lo consumen para beneficiarse de las cualidades de esta planta mágica. Estos son algunos de los deportistas famosos que son parte de la comunidad fumeta.

Usain Bolt

El ex corredor jamaiquino Usain Bolt, considerado uno de los mejores de todas los tiempos, ha expresado públicamente que durante su adolescencia solía consumir marihuana de forma frecuente, y eso al parecer no lo frenó al convertirse en uno de los corredores más rápidos que hayamos visto. El atleta sin embargo, jamás tuvo ningún tipo de inconvenientes con el Comité Internacional Olímpico respecto al uso de cannabis ya que nunca se han encontrado restos de la sustancia en sus estudios.

Michael Phelps

Si tu principal temor al uso del cannabis era sus posibles efectos negativos en el cuerpo, tal vez te dé un poco de paz mental saber que no solo Bolt, sino también el nadador olímpico Michael Phelps también hizo público su uso de la marihuana.

Phelps ha sido un tanto emblemático por un par de episodios, pero uno de los que más se ha hablado fue acerca de la vez que fue captado fumando con un bong con sus amigos en una fiesta.

Pero si de algo estamos seguros entonces es que fumar marihuana no afecta tan gravemente al consumidor, las 23 medallas de oro de Phelps lo afirman.

Los hermanos Diaz

Desde otro rubro completamente se encuentran los hermanos Díaz, dos de las figuras más reconocidas en las artes marciales de la MMA. De hecho, Nate, el hermano mayor, ha fumado marihuana durante un entrenamiento abierto luego de que un espectador se lo pasara.

Nick por el otro lado, mostró su indiscreción al respecto fumando de un bong durante una entrevista acerca de una de sus peleas.

Sin embargo, además de estos episodios los cuales nos resultan cómicos a algunos, los hermanos también hacen discursos públicamente acerca de los reales beneficios que les provee consumir cannabis para el deporte.

Arnold Schwarzenegger

Y si aún te quedaba alguna duda al respecto, cuando aparece el nombre Schwarzenegger, debemos casi que ponernos de pie.

El actor, ex-gobernador de california, y fisicoculturista que parece que puede con todo ha sido un ávido consumidor de cannabis a lo largo de toda su vida. «Eso no es una droga, es una planta» dijo durante su tiempo como gobernador.

Entonces, si crees que finalmente es hora de añadir al cannabis a tus rutinas semanales de ejercicio, es una gran idea ya que la marihuana es ideal para recuperarte mejor tras un arduo entrenamiento. Por qué no también plantar tus propias semillas de marihuana y producir tus propias lociones y bálsamos post-ejercicio.