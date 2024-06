Compartir

La desaparición de Loan Danilo Peña tiene en vilo a Argentina como a varios países del sur del continente. El jueves 13 de junio el pequeño de cinco años desapareció en las cercanías de la casa de la abuela.

La familia de Loan se trasladó hasta el paraje Algarrobar allí el pequeño salió con sus tíos y otros niños a buscar naranjas pero desde ese día no se sabe nada de él. Hasta ahora hay seis personas detenidas en este caso.

Las autoridades entre ellos la policía llegaron hasta la casa de la abuela y revisaron la zona. El lugar donde iban a buscar las naranjas está a 600 metros de la casa, la policía revisó 125 hectáreas sin encontrar rastros del pequeño.

Estiman que el pequeño no se pudo perder en la zona, los adultos y niños que andaban con el dieron direcciones no exactas de la última vez que lo vieron. Ya hoy jueves no hay noticias de Loan y la información se ha dado a varis países.

Desaparición de Loan Danilo Peña, ¿fue vendido?

El tema de trata de personas ha estado latente en este caso ya que estiman que el pequeño pudo ser vendido. La policía mantiene las investigaciones del caso, y lo adultos que estaban con el quedaron detenidos.

Estos son interrogados ya que fueron los últimos en verlo, como desde ya tienen el delito de abandono a un menor. Las personas son Victoria Caillava, además de Carlos Pérez como Walter Maciel quienes están en poder de las autoridades.

Estiman que estas personas se llevaron al niño y lo vendieron a una red de trata de personas. Como afirmaron que el pequeño puede estar en Paraguay, mientras que la policía de ese país descartó que el pequeño pueda estar en ese territorio.

Hasta ahora varios familiares del menor como otras personas que estaban en casa de la abuela el pasado 13 de junio saben del paradero del niño.

