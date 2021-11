Los desarrolladores de la vacuna contra el covid-19 Sputnik V como Sputnik Light, Instituto Gamaleya, actualmente se encuentran estudiando la efectividad de las vacunas con respecto al accionar de la nueva variante de ómicron, que se detectó en Sudáfrica primeramente y que está afectando varios países de Europa.

Mediante una nota de prensa del instituto, manifestó que dará comienzo al «desarrollo inmediato de la nueva versión de la vacuna Sputnik adaptada a ómicron».

«En un caso poco probable de que se necesite tal modificación, la nueva versión de Sputnik ómicron puede estar lista para la producción a gran escala en 45 días», refiere el texto.

RDIF & Gamaleya Institute on #Omicron variant of COVID: "Sputnik V and Light are expected to neutralize Omicron as other mutations, necessary studies started. In unlikely case modification is needed, Sputnik Omicron will go in production in 45 days."

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 29, 2021