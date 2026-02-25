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Una banda criminal en Caracas fue desarticulada por efectivos del CICPC. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo, luego de un extenso trabajo realizado en relación al robo de una empresa ubicada en Altamira; parroquia y municipio Chacao, estado Miranda, en diciembre 2025, lograron la aprehensión de los responsables.

Figurando como cómplice uno de los trabajadores de la víctima, además, uno de los criminales resultó neutralizado. Se pudo conocer que los victimarios, ingresaron a la empresa, portando uniformes alusivos al Seniat.

Desarticulada banda criminal en Caracas, habían robado 380 mil dólares

Bajo el engaño de realizar una inspección; sin embargo, una vez dentro, sometieron al personal bajo amenazas de muerte y se apoderaron del dinero. Huyendo a bordo de dos motocicletas.

Al ahondar las pesquisas se logró la captura de Vladimir Salvador Rivas Reveitte (64), líder de la banda y autor material del hecho, Caire Yanine Castillo Escobar (45). Esposa y cómplice de Vladimir, encargándose de ubicar la indumentaria del Seniat a los antisociales.

Y Ernesto Luis Aceituno Ochoa (42), trabajador de la víctima, facilitando la información y movimientos a Vladimir para la ejecución del hecho; cabe señalar que el cuarto involucrado, identificado como: Carlos Alejandro Esquibel Fermín (38), apodado Chacharro, fue ubicado en el estado Zulia.

Más del caso

Cuando se disponía a huir a Colombia, sin embargo, al verse acorralado por comisiones de la División de Investigaciones de Robo. Desenfundó un arma de fuego e inició un intercambio de disparos, en el que resultó herido y llevado a un centro de salud, donde falleció.

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Por el hecho, resta por detener a un hombre apodado Chinito; como evidencias, se recuperaron dos motos usadas como medio de comisión, un vehículo. Celulares, dos motos compradas con el dinero robado, más de 380 mil dólares en efectivo y, más de 290 mil bolívares en efectivo.

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