El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, junto a la alcaldesa (e) Dina Castillo, encabezó este sábado la entrega y despliegue de 60 nuevos camiones recolectores de desechos sólidos para la ciudad de Valencia, actividad durante la cual anunció el rescate del Instituto Municipal del Ambiente IMA.

En este contexto, solicitó a la alcaldesa Castillo “el inicio de una investigación profunda en la estructura de costos para ajustar las tarifas que se cobran por el servicio de recolección de desechos en la ciudad de Valencia”.

Al respecto reflexionó sobre el “cobro excesivo de esas tarifas, que ha perjudicado drásticamente a la actividad económica, porque sé y conozco de gente que ha tenido que cerrar su negocio por el elevado costo de las tarifas del aseo urbano en la ciudad de Valencia. ¿En qué se iban esos cobros excesivos?”.

“Por eso le pido alcaldesa, en nombre del pueblo de Valencia, en nombre de los comerciantes, de la actividad económica valenciana, de los emprendedores y del pueblo que ha recibido el embate de esta tarifas, a veces prohibitivas, que usted me revise eso, la estructura de costo de esas tarifas y que si las tarifas no coinciden y no corresponden con esa estructura de costo, estas sean adecuadas para que se cobre lo justo”, enfatizó.

Nueva flota de camiones recolectores para Valencia

En este sentido recalcó “espero alcaldesa que usted nos dé esa buena noticia muy pronto, después que se haga un estudio exhaustivo de la estructura de costo de cada una de las empresas para recogerle la basura a todos los comerciantes y a todo el pueblo de Valencia, y que lo que esté de más, tiene que parar, hay que cobrar lo justo, porque esto no puede servir para las corruptelas que había aquí antes”.

“Sabemos todas las cosas que pasaron, tenemos a dos presidentes del Instituto Municipal de Ambiente prófugos de la justicia, entonces nosotros tenemos que resolver ese tema y desde aquí lo anuncio y pronto le haremos saber con la alcaldesa al frente y mi persona cuál será la nueva realidad del cobro de las tasas del aseo urbano en la ciudad de Valencia”, puntualizó.

Moderno equipamiento

Desde el estacionamiento del Hipódromo de Valencia, ubicado en la parroquia Miguel Peña, Lacava y Castillo, acompañados por el secretario general de Gobierno Jesús París Lara, el Comandante de la ZODI Carabobo GD Héctor José Cadenas Daal, el diputado (AN) José Parada, pasaron revista a la flota de 60 nuevos camiones recolectores, vehículos de amplia capacidad que cuentan con un moderno sistema para el filtrado y contención de los residuos lixivíados, evitando cualquier fuga de líquidos contaminantes durante el proceso de recolección y traslado de residuos a las plantas procesadoras de basura.

“Se trata de un nuevo esquema y de una nueva era en los procesos de recolección de desechos y limpieza para la ciudad de Valencia”, recalcó Lacava al dar partida “a todo este ejército de hombres y mujeres, para dejar impecable la ciudad de Valencia, con usted al frente ciudadana alcaldesa”, concluyó.

